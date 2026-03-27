بعد عامين ونصف.. «الأخضر» يستعيد الفرج

يشارك سلمان الفرج، لاعب الوسط المخضرم، مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى منذ منتصف شهر أكتوبر 2023، بعدما اختاره المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لبدء المواجهة التجريبية أمام المنتخب المصري، مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء» في جدة.

ويدخل «الأخضر» إلى اللقاء بنواف العقيدي في حراسة المرمى، وسعود عبد الحميد ظهيرًا أيمن وحسن كادش ظهيرًا أيسر، حول قلبي الدفاع علي لاجامي وعبد الإله العمري. ويقود الفرج «36 عامًا» خط الوسط، الذي يشمل مصعب الجوير ومحمد كنو. وفي خط الهجوم، يلعب فراس البريكان، رأس الحربة، والجناحان أيمن يحيى وخالد الغنام.

ويجلس على دكة الاحتياط 13 لاعبًا، بينهم المهاجمان صالح الشهري وعبد الله الحمدان، والجناح مروان الصحفي، والمدافع ريان حامد، والظهير علي مجرشي، والحارس أحمد الكسار.

ويلتقي المنتخبان في سياق استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تجري الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعدما لعِب مباراةً تجريبيةً أمام مالي في 17 أكتوبر 2023، قبل أكثر من عامين ونصف العام، غاب سلمان الفرج، لاعب وسط فريق نيوم، عن قوائم المنتخب الأول، حتى أعاده رينارد خلال فترة «أيام فيفا» الجارية.