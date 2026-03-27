الهلال يطلب من الآسيوي إسقاط عقوبة نونيز

رفعت نادي إدارة نادي الهلال، الجمعة، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن إسقاط عقوبة إيقاف الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول عن مواجهة السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويغيب نونيز عن لقاء السد بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الهلال خاطبت الاتحاد القاري لإسقاط البطاقات الصفراء قبل انطلاق ثمن النهائي، ومشاركة المهاجم الأوروجوياني بعد أن تم تعديل نظام دور الـ16 بدمجه مع الأدوار النهائية التي تستضيفها جدة في الشهر المقبل.

وتلعب مباريات دور الـ16 في منطقة الغرب من مباراة واحدة بدلًا من النظام السابق «الذهاب والإياب» ما يسهم في تأثير غياب اللاعبين الموقوفين بشكل أكبر وهو ما استندت عليه الإدارة الهلالية في مطالبها بإسقاط العقوبة عن نونيز.

ويلتقي الهلال مع السد القطري 13 أبريل المقبل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على أن يضرب المتأهل موعدًا مع فيسل كوبي الياباني في ربع النهائي.