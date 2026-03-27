12 هدفا.. في تجريبية النصر والأنوار

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الأنوار بنتيجة 6ـ6، في مواجهة تجريبية شهدت غزارة تهديفية، على ملعب «دار النصر» في الرياض.

وسجل للنصر سعد الناصر «هدفين»، ومحمد مران «هدفين»، إلى جانب الفرنسي جينسلي كومان، والعراقي حيدر عبد الكريم، فيما جاءت أهداف الأنوار عن طريق الجزائري رضا بن سايح «هدفين»، والبرازيليين مارلون، وريكاردو، ولؤي الشهراني، وسيف قشطة، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها عن تعرض مبارك البوعينين، حارس مرمى النصر، لإصابة قوية في الركبة خلال مجريات المباراة، غادر على إثرها إلى العيادة الطبية، على أن يجري فحوصات بالأشعة لتحديد نوعية إصابته، فيما تم الزج بحارس درجة الشباب سلطان الماص بدلًا منه.

وبحسب المصادر، دخل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، المباراة بتشكيل مكون من مبارك البوعينين، سالم النجدي، نادر الشراري، سيماكان، سلطان الغنام، سعد الناصر، حيدر عبد الكريم، أنجيلو، بروزوفيتش، كومان، ومحمد مران.

وفي الشوط الثاني، أجرى جيسوس عدة تغييرات، أبرزها إشراك سامي النجعي، وعلي الحسن، ويوسف الطحان.

وفي السياق ذاته، واصل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق والسنغالي ساديو ماني برنامجهما اللياقي، فيما حضر عبد الرحمن غريب في العيادة الطبية.