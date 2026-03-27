«فيفا» يغير جنسيات 7 لاعبين لـ «أسود الأطلس»

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تمثيل عيسى ديوب مدافع فولهام الإنجليزي، وريان بونيدة لاعب وسط أياكس، المنتخب المغربي ضمن سبعة لاعبين آخرين انضموا لـ«أسود الأطلس» الشهر الجاري.

وكان ديوب «29 عامًا» سبق له اللعب مع منتخبي فرنسا للشباب وتحت 21 عامًا، بينما يعد بونيدة واحدًا من ستة لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 20 عامًا، غيروا جنسيتهم الرياضية الشهر الجاري لتمثيل المغرب بعد مشاركتهم في مباريات الشباب مع منتخبي بلجيكا و هولندا.

ويرتبط جميع اللاعبين بصلات عائلية مباشرة مع المغرب، ما يسمح لهم، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي، بتغيير جنسياتهم الرياضية، ويسمح بذلك عادة عندما لا يكون قد خاضوا أي مباراة رسمية مع المنتخب الأول الذي مثلوه سابقَا.

ويوجد ديوب وبونيدة ضمن تشكيلة المدرب الجديد محمد وهبي لمباراتين تجريبيتين استعدادًا لكأس العالم ضد الإكوادور الجمعة في مدريد، وباراجواي الثلاثاء المقبل في فرنسا.

وتشمل تغييرات الجنسية الرياضية التي وافق عليها «فيفا» سيف الدين الأزعر لاعب وسط جينك، الذي سبق له تمثيل بلجيكا، ومن هولندا بنيامين خضري وسامي بوهودان «18 عامًا» لاعبي آيندهوفن، ووليد أغوجيل مدافع أوتريخت «20 عامََا»، وأيوب ورغي لاعب فينورد «18 عامًا».