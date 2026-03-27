ديوكوفيتش ينسحب من «مونتي كارلو»

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، من دورة «مونتي كارلو» لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وفق ما أعلنه المنظمون الجمعة.

وأفاد الحساب الرسمي للدورة المقرر انطلاقها 5 أبريل المقبل، والمستمرة حتى الـ12 من الشهر ذاته، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أن نوفاك ديوكوفيتش انسحب من الدورة، من دون الكشف عن السبب، مضيفًا :«نرسل له أطيب تمنياتنا ونأمل رؤيته قريبًا على أرض الملعب».

وسبق لديوكوفيتش، صاحب الـ38 عامًا، والمصنف الثالث عالميًا، أن توّج بلقب «مونتي كارلو» مرتين.

وتُمثل الدورة تقليديًا بداية موسم الملاعب الترابية في أوروبا، قبل انطلاق بطولة «رولان جاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى في الفترة بين 24 مايو و7 يونيو والتي سيسعى فيها الصربي إلى حصد لقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى.

وبعد وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام يناير الماضي، خرج ديوكوفيتش من ثمن نهائي دورة «إنديان ويلز» لماسترز الألف نقطة على يد البريطاني جاك درايبر، كما غاب عن دورة ميامي لماسترز الألف بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وحسب موقع رابطة اللاعبين المحترفين، يُنتظر أن يعود إلى المنافسات من خلال دورة مدريد لماسترز الألف نقطة، المقررة بين 22 أبريل والثالث من مايو.

ومنح منظمو دورة «مونتي كارلو» بطاقتي دعوة للفرنسيين جايل مونفيس «39 عامًا، والواعد مويس كواميه «17 عامًا».

ويخوض مونفيس، المصنف سادسًا عالميًا سابقًا، والـ153 حاليًا، موسمه الأخير، وهو أحد الفرنسيين القلائل الذين بلغوا المباراة النهائية لدورة «مونتي كارلو»، وكان ذلك عام 2016 عندما خسر أمام الإسباني رافايل نادال.

ويُعد كواميه، المصنف 325 عالميًا، أصغر لاعب داخل نادي الخمسمئة الأوائل بعمر 17 عامًا، ويمثل آخر المواهب الصاعدة في كرة المضرب الفرنسية، بعد أن حقق في ميامي أول انتصار له في دورات ماسترز الألف نقطة.