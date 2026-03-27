الأوروجواي.. الغائبون 3 وفالفيردي ونونيز الأغلى

يبحث المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، عن تثبيت أوراقه وسد ثغراته، في نافذة مارس الحالية، قبل نهائيات كأس العالم.

ويواجه الأوروجواي المنتخب الإنجليزي تجريبيًا مساء الجمعة، قبل لقاء نظيره الجزائري الثلاثاء المقبل، على أن ينتظر نهاية الموسم أواخر شهر مايو، ليبدأ استعداداته المونديالية الأخيرة، وصولًا لمواجهة الأخضر السعودي في افتتاح مبارياته بكأس العالم، في 15 يونيو.

وتحضر المؤشرات الإيجابية في أفق هذا المنتخب، بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم من بوابة المركز الرابع في تصفيات القارة الأمريكية الجنوبية، متفوقًا على البرازيل بفارق الأهداف في الترتيب، كما تساوى نقطيًا مع منتخب كولومبيا، صاحب المركز الثالث.

وكان بييلسا قد عُيّن مدربًا للمنتخب في مايو 2023، وبدأ حقبته على نتائج لافتة، إذ جمع 13 نقطة في 6 مباريات بتصفيات كأس العالم خلال العام 2023، وهذه الفترة شهدت فوزه على البرازيل بهدفيْن دون رد في الأوروجواي، وعلى الأرجنتين بالنتيجة نفسها، فكانت تلك الخسارة الوحيدة التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني على أرضه في رحلة التصفيات.

واستمرت مؤشرات بييلسا الإيجابية في العام 2024، عبر مشاركة جيدة في كوبا أمريكا، إذ تصدر منتخب الأوروجواي مجموعته بالعلامة الكاملة، وأقصى البرازيل في ربع النهائي، قبل خسارته أمام كولومبيا بهدف في نصف النهائي، وصولًا إلى فوزه على كندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحقق الأوروجويانيون أفضل نتائجهم في كوبا أمريكا منذ العام 2011.

وعلى جانب آخر، لم تخلُ حقبة بييلسا من التساؤلات والثغرات، إذ تعرّض لـ 4 تعثرات متتالية في تصفيات كأس العالم بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025، فيما كانت النافذة الدولية الأخيرة، في نوفمبر 2025، مخيبة على منتخب الأوروجواي، الذي تعادل سلبًا مع المكسيك تجريبيًا، قبل خسارته 1ـ5 أمام الولايات المتحدة، في أعرض هزيمة يتعرّض لها بييلسا، علمًا أن المنتخب الأمريكي تقدّم 4ـ0 بحلول الدقيقة 42 من تلك المباراة.

واستدعى بييلسا 28 لاعبًا لقائمته في نافذة مارس الحالية، وضمّت 8 لاعبين من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إذ يحظى الفريق الحالي بنفس أمريكي، مع 10 لاعبين من الدوريات الأمريكية الجنوبية، وتحديدًا الدوريين البرازيلي والأرجنتيني، و6 لاعبين من دوريات الـ «كونكاكاف»، بواقع 4 من الدوري المكسيكي، ولاعبيْن من الدوري الأمريكي.

ويُعدّ فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، النجم الأول في قائمة الأوروجواي، مع وصول قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو، ليكون صاحب ثامن أعلى قيمة سوقية في العالم، علمًا أن هذا الرقم يشكّل ثلث القيمة السوقية الإجمالية للقائمة الأوروجويانية الحالية، والتي تصل نحو 365 مليون يورو، ويليه داروين نونيز الهلال السعودي 30 مليون يورو .

وشهدت القائمة الحالية عودة فيرناندو موسليرا، الحارس المخضرم البالغ من العمر 39 عامًا، والذي تغيّب عن المنتخب منذ حضوره في كأس العالم 2022، وهو يُعدّ صاحب التجربة الدولية الأطول في القائمة الحالية، إذ لعب 133 مباراة دولية، لكن من المتوقع أن يكون خيارًا ثانويًا لمركز حراسة المرمى، بعد سيرجيو روشيت، حارس إنترناسيونال البرازيلي.

أما على صعيد الشق الهجومي، استدعى بييلسا 4 مهاجمين صريحين، من بينهم داروين نونيز، مهاجم الهلال، والذي يُعدّ الهداف الأفضل في القائمة الحالية، بتسجيله 13 هدفًا دوليًا، مناصفة مع جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب الوسط المتقدم في صفوف فلامينجو البرازيلي.

ويفتقد بييلسا في النافذة الحالية لبعض الأسماء المؤثرة للإصابة، وعلى رأسهم رودريجو بينتانكور لاعب توتنام الإنجليزي، ورودريجو زالازار لاعب براجا البرتغالي، وهما يتشاركان المركز الخامس في قائمة أغلى لاعبي الأوروجواي عالميًا، إذ تصل قيمتهما السوقية إلى 22 مليونًا، كما يغيب ناهيتان نانديز، لاعب القادسية، والذي يُعدّ من عناصر الخبرة، إذ مثّل منتخب بلاده في 72 مباراة دولية.