لاعبا الرائد والعربي يظهران.. بنين تقهر ليبيريا

انتهت مباراة تجريبية جمعت بين منتخبي البنيني جيسلان أوهودو، لاعب وسط فريق العربي الأول لكرة القدم، والليبيري سولومون تويه، لاعب وسط الرائد، الجمعة، بفوز الأول 1ـ0.

وسجَّل هدف المباراة، التي استضافتها بنين على ملعب الصداقة، توسين أييجون، المهاجم البديل، في الدقيقة «86».

وشارك تويه أساسيًّا، بينما دخل أوهودو بديلًا في الدقيقة «69» من المباراة.

وانضمَّ البنيني أوهودو إلى العربي عبر نافذة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من المستقبل الرياضي بقابس التونسي.

أمّا تويه فالتحق بالرائد في يناير 2025 قادمًا من جيدياواي السنغالي.

وجاءت المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، ومنها تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينشط الرائد والعربي ضمن بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.