بافلوفيتش يعود إلى بايرن

عاد ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى التدريبات بعد فترةٍ قصيرةٍ من الغياب بسبب مشكلةٍ في الفخذ.

وأوضح النادي في بيانٍ، الجمعة، أن بافلوفيتش أكمل حصةً انفراديةً على ملعب التدريب.

وغاب اللاعب عن مباراة بايرن أمام يونيون برلين، السبت الماضي، كما انسحب من قائمة المنتخب الألماني التي تستعدُّ لخوض مباراتين تجريبيتين أمام سويسرا، الجمعة، وغانا، الإثنين، في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026.

وستكون مباراة بايرن المقبلة في الدوري أمام فرايبورج، 4 أبريل المقبل، ثم يلاقي بعدها بثلاثة أيامٍ ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن أن جمال موسيالا، والمدافع ألفونسو ديفيز خضعا لحصصٍ تدريبيةٍ منفردةٍ أيضًا، الجمعة.

وعانى موسيالا من ألمٍ في الكاحل نتيجة إصابةٍ، تعرَّض لها العام الماضي، بينما عانى ديفيز من مشكلةٍ في عضلات الفخذ.