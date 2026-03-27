عيسى يفتتح الأهداف الدولية

أحرز إسلام عيسى، جناح المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أول هدفٍ دوليّ في مسيرته مساء الجمعة أمام المنتخب السعودي، في المباراة التجريبية بين المنتخبين، التي كسِبها الضيوف 4ـ0 على ملعب «الإنماء» في جدة.

ولعِب الجناح، البالغ من العمر 30 عامًا، أربع مباريات دولية فقط قبل التجمُّع الحالي لـ «الفراعنة»، ثلاثٌ منها مع المنتخب الرديف الذي ودَّع كأس العرب- «فيفا» 2025 من مرحلة المجموعات.

يرتدي عيسى قميص فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز. وسبق له تمثيل فرق بيراميدز، والمصري البورسعيدي، والنصر في بلاده.

واستدعاه المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في سبتمبر 2022، لتمثيل المنتخب المصري للمرة الأولى.

وخلال كأس العرب الأخيرة، لعِب المصريون بمنتخب رديف في قطر قاده المدرب حلمي طولان، الذي اعتمد على عيسى في المباريات الثلاث ضمن المجموعة الثالثة.