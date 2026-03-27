أوزبكستان تقسو على الجابون بثلاثية

لاعبو المنتخب الأوزبكي يحتفلون مع زميلهم أليشير أودولوف بعد تسجيل الهدف الثالث في شباك الجابون، الجمعة، خلال مباراةٍ تجريبيةٍ في العاصمة طشقند (المركز الإعلامي - المنتخب الأوزبكي)
طشقند - الألمانية 2026.03.27 | 09:04 pm

تغلَّب المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم على نظيره الجابوني، الجمعة، تجريبيًّا 3ـ1 في إطار تحضيراته للمشاركة الأولى بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتقدَّم المنتخب الجابوني في الدقيقة 6 عبر تيدي أفيرلانت، وأدرك إلدور شومورودوف التعادل لأوزبكستان «13».
وفي الشوط الثاني، سجل جاخونير أورزوف الهدف الثاني للأوزبك عند الدقيقة 59، وأضاف زميله أليشير أودولوف الثالث «90+4».

ويستعدُّ المنتخب الأوزبكي لمواجهة فنزويلا تجريبيًّا، الإثنين المقبل.
وكانت قرعة المونديال أوقعت أوزبكستان في المجموعة الـ 11 إلى جانب منتخبات البرتغال، وكولومبيا، وغانا.


