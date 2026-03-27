أوزبكستان تقسو على الجابون بثلاثية

تغلَّب المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم على نظيره الجابوني، الجمعة، تجريبيًّا 3ـ1 في إطار تحضيراته للمشاركة الأولى بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدَّم المنتخب الجابوني في الدقيقة 6 عبر تيدي أفيرلانت، وأدرك إلدور شومورودوف التعادل لأوزبكستان «13».

وفي الشوط الثاني، سجل جاخونير أورزوف الهدف الثاني للأوزبك عند الدقيقة 59، وأضاف زميله أليشير أودولوف الثالث «90+4».



ويستعدُّ المنتخب الأوزبكي لمواجهة فنزويلا تجريبيًّا، الإثنين المقبل.

وكانت قرعة المونديال أوقعت أوزبكستان في المجموعة الـ 11 إلى جانب منتخبات البرتغال، وكولومبيا، وغانا.