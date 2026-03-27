سرقة منتخب غانا في فيينا

تعرَّض اثنان من لاعبي منتخب غانا الأول لكرة القدم للسرقة قبل مواجهة النمسا تجريبيًّا، الجمعة، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال متحدثٌ باسم شرطة فيينا: إن ساعتَي رولكس تصل قيمتهما إلى آلاف اليوروهات، ونقودًا، سُرِقَت من غرفتين منفصلتين في الفندق الذي تقيم فيه بعثة المنتخب الغاني، والواقع في الحي الـ 22 بالعاصمة.

ولم يكشف المتحدث هوية اللاعبَين، أو اسم الفندق، لكنَّه ذكر أن الواقعة لم تشهد أي أعمال عنفٍ. ولم يرد اتحاد كرة القدم على الفور على طلب التعليق.

ومثل هذه الحوادث نادرةٌ نسبيًّا في العاصمة النمساوية، وأسهم معدل الجريمة المنخفض في فيينا في تصدُّرها بشكلٍ متكرِّرٍ التصنيفات العالمية للمدن ذات مستويات جودة الحياة العالية.

وتأهلت غانا والنمسا إلى كأس العالم 2026 التي ستُجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداءً من يونيو المقبل.