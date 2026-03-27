جوميز مستمر مع الفتح

نشرت صحيفة «الرياضية» قبل أيامٍ خبرًا، يشير إلى اتجاه نادي الفتح إلى تجديد عقد المدرب جوميز موسمًا إضافيًّا، ليحافظ النادي الأحسائي على استقراره موسمًا آخرَ.



هذا الخبر له جوانبُ عدة، وقد يكون الأهمُّ بينها استمرارُ المدرب الذي يثق بلاعبٍ يُعدُّ من أهم اللاعبين القادمين في كرة القدم السعودية، وربما يكون قائد جيل 2034 الذي سيُمثِّل السعودية في المونديال الذي سنستضيفه.



الحديث هنا عن لاعب خط الوسط عبد العزيز الفواز قائد المنتخب السعودي للناشئين الذي يحصل على فرصٍ كبيرةٍ تحت قيادة المدرب البرتغالي الخبير بكرة القدم السعودية الذي ربما يُشكِّل جزءًا مهمًّا من تطور هذا اللاعب وعديدٍ من اللاعبين الشباب في نادي الفتح.



الحفاظ على المدربين الشجعان الذين يمنحون لاعبينا الشباب الفرصة، ويعملون تحت الظروف المالية الصعبة مثل عدم توفر المال لجلب مهاجمٍ طوال الموسم في نادي الفتح أمرٌ مهمٌّ جدًّا، ويبني زخمًا رائعًا للدوري السعودي والأندية فيه.



الأكيد أن الفتح تحت قيادة جوميز الموسم المقبل سيكون أفضل، فهو يعرف النقص في الفريق، ويفهم دوري روشن جيدًا، ويجيد التعامل مع اللاعب السعودي، وهذا يصنع استمرارًا مفقودًا في كرتنا السعودية بالسابق، هذا مع العلم أن الأندية تغيَّرت في السنوات الماضية للأفضل بالتعامل مع المدربين واختياراتهم أيضًا.