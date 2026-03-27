«يويفا» يغرم ليل 80 ألفا

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، نادي ليل الفرنسي 82.750 ألف يورو وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة فريقه الأول لكرة القدم مع أستون فيلا الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي «يوروبا ليج»

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن النادي الفرنسي تعرض للعقوبة بسبب ما حدث في المواجهة التي جرت في ملعب «بيير موري» الأسبوع قبل الماضي، من استخدام للألعاب النارية وإلقاء المقذوفات وتأخير انطلاق المباراة.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا شهدت فوز أستون فيلا بهدف نظيف، قبل أن يكرر فوزه في الإياب 2-0.

ويحتل ليل المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف خلف ليون صاحب المركز الرابع.