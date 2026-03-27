الخليج يخسر شينكيفيلد حتى نهاية الموسم

تلقى فريق الخليج الأول لكرة القدم ضربة بعد تأكد غياب مدافعه الهولندي بارت شينكيفيلد حتى نهاية الموسم الجاري، عقب عملية تنظيف الركبة التي أجراها أخيرًا، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعانى المدافع الهولندي، البالغ من العمر 34 عامًا، من إصابة لم يكمل على إثرها مواجهة الفيحاء في الجولة الـ 19 من الدوري، وتسبَّبت في غيابه 6 مباريات، قبل أن يعود أمام الحزم في الجولة الـ25، لكنه غادر الملعب متأثرًا بالإصابة في الدقيقة «42»، وافتقد الفريق إلى جهوده أمام النصر لحساب الجولة الـ26.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن شينكيفيلد، الذي خضع لعملية تنظيف الركبة في أحد مستشفيات الدمام قبل أيام، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لمدة لا تقل عن شهرين، ما يعني أنَّ الفريق سيخسر جهوده في المباريات الثماني المتبقية بالدوري.

وشارك المدافع الهولندي، المنضم إلى صفوف الخليج الصيف الماضي، في 18 مباراة بالدوري، وجميعها بصفة أساسية، ونال خمس بطاقات صفراء.

من جهة أخرى، تعادل الفريق الخلجاوي مع العدالة «درجة أولى» بنتيجة 1ـ1 خلال مواجهة تجريبية جرت على ملعبه، الجمعة، ضمن التحضيرات خلال فترة التوقف المتزامنة مع «أيام فيفا».

ويعاود الفريق الشرقي مشواره في دوري روشن السعودي، 3 أبريل المقبل، عندما يحل ضيفًا على الخلود، ضمن منافسات الجولة الـ 27.

ويحتل الخليج المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و6 تعادلات، فيما خسر 12 مرة مع ختام الجولة الـ 26 من الدوري.