افتتحتها جزائية الهويش.. خماسية نمساوية تضرب بونسو ورفاقه

أدار طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش مباراة تجريبية دولية مساء الجمعة هزم فيها المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم ضيفه الغاني 5ـ1 على ملعب إرنست هابل.

وبسبب لمسة يد على جوناس أدجيتي، مدافع غانا، منح الهويش المنتخب النمساوي ركلة جزاء سجّل منها مارسيل سابيتزر، لاعب الوسط، الهدف الأول في الدقيقة 12.

وأضافت النمسا هدفين آخرين بواسطة المهاجم ميكائيل جريجوريتش، والمدافع ستيفان بوش في الدقيقتين 51 و59.

وأحرز المهاجم الغاني جوردان أيو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77.

وبعد دقيقتين فقط أعاد كارني تشوكويميكا، لاعب وسط النمسا، الفارق إلى أصله مجددًا، بتسجيله هدفًا رابعًا.

وفي ثاني دقائق الوقت البديل أتم خماسية النمسا نيكولاس سيوالد، لاعب الوسط الدفاعي.

وشهدت المباراة دخول الغاني كريستوفر بونسو باه، جناح القادسية، في الدقيقة 86، بدلًا من جوردان أيو، صاحب الهدف الوحيد لـ «البلاك ستارز».

وإلى جانب الهويش، تضمن الطاقم السعودي كلًا من خلف الشمري وياسر السلطان، المساعدين الأول والثاني، وشكري الحنفوش، الحكم الرابع، وسلطان الحربي وإبراهيم الدخيل، ثنائي غرفة الـ VAR.

وجاءت المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

وقبلها بساعات تعرضت بعثة المنتخب الغاني لحادث سرقة في الفندق الذي تسكنه وسط فيينا، العاصمة النمساوية.

وحسب موقع «غانا ويب» الإلكتروني، سُرقت من البعثة ساعتان من نوع رولكس، تقدر قيمتهما بـ20 ألف دولار، إلى جانب مبلغ نقدي قدره 2250 دولارًا.