ثلاثية في شوط.. سابقة مع رينارد

استقبل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثلاثة أهداف خلال شوطٍ واحد للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، الذي عاد إلى موقعِه في أكتوبر 2024.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة التجريبية بين «الأخضر» ونظيره المصري، الجمعة في جدة، بتقدم الضيوف 3ـ0.

وأتت المباراة، التي انتهت بنتيجة 4ـ0، في إطار استعدادات كل طرف لخوض منافسات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وارتفع عدد مباريات المنتخب السعودي مع رينارد، في فترتيه الأولى «2019ـ2023» والجارية، إلى 67، خسِر ثلاثًا فقط منها بثلاثة أهداف أو أكثر.

وخسِر المنتخب 1ـ3 من نظيره الكويتي، ضمن كأس الخليج 2019، و2ـ3 من البحرين. وخلال المواجهتين، استقبل الأهداف على مدار الشوطين.

ويستعد «الأخضر» لمنافسات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة.

وخاض السعوديون غِمار المونديال الماضي، 2022 في قطر، تحت قيادة رينارد.