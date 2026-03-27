سبالينكا إلى نهائي ميامي المفتوحة

تغلبت البيلاروسية أرينا سبالينكا «حاملة اللقب» بسهولة 6-4 و6-3 على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في وقت مبكر الجمعة، لتضرب موعدًا ​مع كوكو جوف في نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس، مع سعي المصنفة الأولى عالميًا لتصبح خامس امرأة تحقق ثنائية «الشمس المشرقة» بعد فوزها بلقب إنديان ويلز.

واستغلت سبالينكا سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها ريباكينا لتفوز بالمجموعة الأولى، ثم انطلقت الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لتتقدم 4-0 في المجموعة الثانية.

ورغم أن ريباكينا، ‌المصنفة الثانية ‌عالميًا، والتي فازت على اللاعبة سبالينكا ​في نهائي ⁠بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي، حاولت العودة إلى المباراة، فإن سبالينكا أغلقت الباب أمامها لتحقق فوزًا مريحًا.

وفي ⁠وقت سابق، حققت الأمريكية كوكو جوف فوزًا ‌ساحقًا بنتيجة 6-1 و6-1 ‌على كارولينا موخوفا، لتضمن خوض النهائي ​السادس لها في بطولات ‌اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة.

وبدأت الأمريكية المصنفة الرابعة ‌عالميًا المباراة ببطء، حيث كسرت موخوفا إرسالها على الفور لتفوز بالشوط الأول، لكن جوف ردت بكسر إرسالها ثم فازت بالأشواط المتبقية دون أن تخسر أي شوط، لتنهي المجموعة الأولى ‌بنتيجة 6-1 بطريقة قاسية.

وستلعب جوف ضد سبالينكا السبت في المباراة 13 بينهما، بعد أن تقاسمتا الفوز في المباريات 12 السابقة.

وتفوقت الأمريكية على سبالينكا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام ​الماضي، لكن المصنفة ​الأولى عالميًا ردت بالفوز في آخر لقاء جمعهما في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.