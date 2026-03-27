آسيوية المضمار.. أخضر الدراجات يخطف برونزيتين

حقق الدراجان عباس الهاشم وراشد الأحمري ثنائي المنتخب السعودي للدراجات ميداليتين برونزيتين في اليوم الثالث من مشاركة أخضر الدراجات في بطولة آسيا للمضمار 2026 التي تستضيفها مدينة تاجايتاي الفلبينية.

ويشارك أخضر الدراجات في البطولة التي تستمر حتى 31 مارس الجاري في فئات «شباب - كبار - بارالمبي».

وطبقًا لحساب اتحاد الدراجات السعودي على منصة «إكس» جاءت نتائج المنتخب السعودي على النحو التالي: بسام المجرشي «C4 الكيلو» المركز 4، وعبد العزيز الغامدي «C2 الكيلو» المركز 7، وعبد الله المعلوي + البراء آل النغف «B الكيلو» المركز 9، وعدي الضبعاني «C5 الكيلو» المركز 11، وحسين آل صفر + صالح آل زايد «ماديسون» المركز 9، وطه الخليفة «الإقصاء» المركز 11، وجهاد الفيروز «الأمونيوم» المركز 14.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي البارالمبي للدراجات حقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم لدراجات الطريق 2026، التي اختتمت الأسبوع الماضي في مملكة تايلاند، بحصده ثلاث ميداليات «فضية وبرونزيتين»، في أول إنجاز من نوعه في تاريخ اللعبة على مستوى المشاركات العالمية.