كسر فنجانه وينتظر توقيعه.. تونالي على خطى جاتوزو

كان هدف ساندرو تونالي، لاعب وسط المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، في شباك إيرلندا الشمالية، الخميس، في مباراة قبل نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي لكأس العالم، حلمًا يراود نجم نيوكاسل الإنجليزي منذ صغره.

كان تونالي يشرب كل صباح من فنجان شاي عليه صور مدربه جينارو جاتوزو، وقال: «كان هذا روتيني لأعوام طويلة، ثم انكسر الفنجان ذات يوم، فتوسلت إلى أمي أن تعيد لصقه. بعد أن أصلحته، اضطررت إلى تركه على الرف.. سأحضره يومًا ما إلى جاتوزو ليوقع عليه».

ولا شك أنَّ جاتوزو سيسعد بتوقيعه الآن، بعد أن سجَّل تونالي هدفًا وصنع آخر في فوز إيطاليا 2ـ0 على إيرلندا الشمالية ليقترب من المونديال بعد غيابه عن النسختين الماضيتين.

ولعب تونالي في مركز خط الوسط الذي كان يشغله جاتوزو سابقًا، مرتديًا قميص مثله الأعلى رقم 8، وافتتح التسجيل بتسديدة نصف طائرة في بداية الشوط الثاني، ثم صنع هدفًا آخر لزميله مويس كين. وصرح اللاعب، عقب المباراة: «لقد كان هذا أهم هدف في مسيرتي الكروية».

وسبق لإيطاليا أن خرجت من التصفيات المؤهلة إلى المونديال في النسختين الأخيرتين على يد السويد ومقدونيا الشمالية على الترتيب، ولم تتمكن من بلوغ الأدوار الإقصائية في نسختي 2010 و2014.

لم يشكل المنتخب، المتوَّج بكأس العالم أربع مرات، أي تهديد في أكبر حدث كروي منذ أن كان جاتوزو القلب النابض لفرقة 2006 التي تُوِّجت بآخر لقب مونديالي.

وكان تونالي قال في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أكتوبر الماضي عن تتويج إيطاليا الأخير بالمونديال: «كنت في السادسة من عمري، لكنني أتذكر كل شيء بوضوح تام. ربما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي أتذكره من طفولتي».

وأصبح تونالي مشجعًا لميلان دعمًا لمثله الأعلى، ثم لعب لفريقه المفضل بعد انتهاء فترة تدريبه للفريق. لذا، لم يكن بوسعه أن يكون أسعد حالًا عن حال الرجل جاتوزو بدلًا من لوتشيانو سباليتي، على رأس القيادة الفنية للمنتخب في يونيو الماضي.

وأكد تونالي: «كنت سعيدًا بعودته إلى حياتي، وأن يكون مدربي للمرة الأولى».

وغاب تونالي عن بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب إيقافه عشرة أشهر لمراهنته على الأندية التي لعب لها، لكن حياته شهدت تحولًا إيجابيًّا أخيرًا بعد زواجه العام الماضي وولادة ابنه ليوناردو يناير الماضي.

والآن، مع معاناة نيوكاسل في الدوري الممتاز، ارتبط اسم تونالي بالانتقال إلى نادٍ آخر، مع احتمالية انضمامه إلى أندية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ويحل المنتخب الإيطالي ضيفًا على منتخب البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الثلاثاء المقبل، وهو بحاجة إلى فوز آخر للتأهل إلى المونديال.

وإذا تأهلت إيطاليا إلى كأس العالم، فستكون في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كندا وقطر وسويسرا.