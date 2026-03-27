الأخضر بعد 8 أعوام.. أول خسارة برباعية

خسِر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، مباراةً بأربعة أهدافٍ للمرة الأولى منذ 8 أعوام.

وفي لقاءٍ تجريبي ضمن استعدادات الجانبين قبل خوض كأس العالم، فاز المنتخب المصري 4ـ0 على نظيره السعودي، في ملعب «الإنماء» بجدة.

وأحرز الجناح إسلام عيسى أول الأهداف، في الدقيقة 4، وأضاف الجناح محمود تريزيجيه هدفًا ثانيًا في الدقيقة 16. وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز أحمد سيد زيزو، لاعب الوسط الهجومي، الهدف الثالث، في الدقيقة 44.

وأكمل المهاجم عمر مرموش أهداف المنتخب الملقّب بـ «الفراعنة» في الدقيقة 56.

وأجرى المنتخب السعودي تسعة تبديلات، إحداها في الشوط الأول، فيما أجرى ضيفه 11 تبديلًا، كلُّها في الثاني.

وبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بتشكيلٍ ضمَّ نواف العقيدي، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسن كادش، سلمان الفرج، مصعب الجوير، محمد كنو، خالد الغنام، أيمن يحيى، وفراس البريكان.

وسحب رينارد المدافع لاجامي مبكّرًا، في الدقيقة 23، ودفع بدلًا منه بالجناح مروان الصحفي. وفي الشوط الثاني، زجَّ بعلي مجرشي، متعب المفرج، نايف مسعود، ريان حامد، صالح الشهري، عبد الله الحمدان، سلطان مندش، وزياد الجهني.

وللمرة الأولى منذ 27 مارس 2018، يخسر «الأخضر» مباراةً بأربعة أهداف.

وفي ذلك اليوم، قبل ثمانية أعوامٍ بالضبط، خسِر المنتخب، مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بأربعة أهدافٍ دون رد من نظيره البلجيكي، في لقاء تجريبي احتضنته بروكسل، العاصمة البلجيكية وانضوى ضمن استعدادات الطرفين لمنافسات كـأس العالم في روسيا.