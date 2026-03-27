بعد الوحدة .. سييرا يقود الوكرة

تعاقد نادي الوكرة القطري مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا ليقود الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني فيسينتي مورينو من دون الكشف عن مدة العقد وقيمة الصفقة.

ويملك سييرا خبرة كبيرة في الدوريات الخليجية بعدما سبق له الإشراف على أندية سعودية على غرار الوحدة والاتحاد والطائي، إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي، فضلًا عن إشرافه على تدريب عدة أندية في بلاده على غرار بلاستينو وكولو كولو وأونيون إسبانيولا.

وكانت آخر محطات المدرب «57 عامًا»، الذي سبق له التتويج مع الاتحاد السعودي بكأسي الملك 2017ـ2018 وولي العهد 2016ـ2017، الإشراف على تدريب الوحدة في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث قاده في سبع مباريات، خسر خلالها خمس مرات وتعادل في اثنتين ولم يحقق أي انتصار، ما أدى إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

ووافقت إدارة الوكرة على رحيل المدرب السابق مورينو لتولي تدريب الريان بعد اتفاق بين الناديين، بعدما قاده منذ بداية الموسم الجاري في 22 مباراة في مختلف المسابقات مسجلًا ستة انتصارات ومثلها تعادلات وعشر خسائر.

ويحتل الوكرة حاليًّا المركز الثامن في الدوري القطري برصيد 23 نقطة.