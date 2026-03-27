برشلونة يخسر رافينيا 5 أسابيع

تعرض نادي برشلونة الإسباني لصدمة قوية بعد إصابة رافينيا جناح فريقه الأول لكرة القدم في مباراة منتخب البرازيل الخميس ضد فرنسا تجريبيًا ضمن تحضيراتهما لمونديال 2026، حيث يتوقع غيابه نحو خمسة أسابيع.

واضطر رافينيا «29 عامًا» لمغادرة الملعب بين شوطي مباراة فرنسا التي انتهت بخسارة البرازيل 1ـ2. وسبق أن تعرض اللاعب لثلاث إصابات سابقة الموسم الجاري أبعدته عن الملاعب 13 مباراة مع برشلونة والمنتخب البرازيلي، وسيشكل غيابه ضربة موجعه لمدربه الألماني هانزي فليك الذي يعتمد عليه بشكل كبير في قيادة الفريق بفضل مساهماته التهديفية وروحه القيادية.

وأعلن النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي الجمعة أن اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة لفخذه الأيمن، بحسب الفحوصات الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وسيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي خمسة أسابيع.

وشارك رافينيا الموسم الجاري في 31 مباراة لبرشلونة في كل المسابقات، وسجل 19 هدفًا، ليصبح ثاني أفضل هداف للفريق الموسم الجاري. وتوج اللاعب مع الفريق منذ قدومه من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022 بلقبي دوري وثلاثة سوبر وآخر في كأس الملك.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد ملاحقه المباشر.