الخميس.. دومبيا يجري عملية الرباط في ليون

يخضع المالي محمدو دومبيا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي، الخميس في مدينة ليون الفرنسية حسبما أفاد ناديه، الجمعة.

وكشف النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عن أن دومبيا سيجري العملية الجراحية تحت إشراف البروفيسور برتراند سونيري اختصاصي إصابات الرباط الصليبي.

ويواصل لاعب الوسط المالي «21 عامًا» برنامجه التأهيلي في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار تحضيراته للعملية الجراحية.

وتعرض دومبيا لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الدقيقة التاسعة من مباراة فريقه أمام الخلود ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم اللاعب المالي إلى صفوف الاتحاد الصيف الماضي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2030 قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وارتدى قميص «النمور» في 23 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالها هدفين وصنع ستة.