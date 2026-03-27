الشباب يستعيد الراجح

عاد مبارك الراجح، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة، حسبما أعلن النادي الجمعة.

وكان الراجح «22 عامًا» خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الظهر أبعدته عن المشاركة مع «الليوث» فترة طويلة، إذ يعود ظهوره الأخير إلى 8 نوفمبر الماضي، حينما شارك في مواجهة الاتفاق التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، وبعدها غاب عن 18 مباراة بالدوري، إضافة إلى ثلاث في دوري أبطال الخليج للأندية وواحدة لحساب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل ذلك، خاض الراجح ثماني مباريات في الدوري، جميعها بصفة أساسية، ونال بطاقة صفراء واحدة.

على صعيد آخر، يخوض الفريق الشبابي مواجهة تجريبية أمام الدرعية «درجة أولى»، السبت، ضمن برنامج تحضيراته لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف بسبب «أيام فيفا».

وتنتظر الشباب 8 مباريات في الدوري بعد التوقف، بدايتها أمام الرياض 5 أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الـ27، كما يواجه زاخو العراقي في نصف نهائي البطولة الخليجية.