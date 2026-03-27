«NBA».. هورنتس يكسب نيكس

سجَّل كون كنيبل 26 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ​وقدَّم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة، ليساعد تشارلوت هورنتس على الفوز 114ـ103 على ضيفه نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA».

وأضاف لاميلو بول 22 نقطة، وأحرز براندون ميلر 21 ‌نقطة، ليسهما في ‌انتصار تشارلوت ​الخامس ‌على التوالي، ⁠ليتقدم إلى المركز ​الثامن ⁠في القسم الشرقي بالتساوي مع ميامي هيت وأورلاندو ماجيك.

وكان جالين برونسون أعلى لاعب إحرازًا للنقاط من نيويورك بعدما سجَّل 26 نقطة، وقدَّم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، ⁠بينما أضاف أوجي أنونوبي 17 ‌نقطة لنيكس ‌الذي توقفت مسيرة انتصاراته ​بعد سبع مباريات.

ووسَّع ‌هورنتس تقدمه البالغ 10 نقاط ‌عند الاستراحة إلى 77ـ62 بفضل رميتين ثلاثيتين متتاليتين من بول وكنبيل، ودخل تشارلوت الربع الأخير متقدمًا بنتيجة 94ـ76. ‌ولم يقترب نيكس بأقل من 10 نقاط حتى نهاية المباراة.

وفي ⁠مباراة ⁠أخرى، هيمن جالين دورين بعدما سجَّل 30 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدَّم سبع تمريرات حاسمة، ليقود ديترويت بيستونز إلى تحقيق الفوز الخامس في ست مباريات، بانتصاره 129ـ108 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز.

وأحرز باولو بانشيرو 30 نقطة ليساعد أورلاندو ماجيك ​على الفوز 121ـ117 ​على ضيفه سكرامنتو كينجز، وينهي سلسلة من ست هزائم متتالية.