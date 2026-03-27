8 مايو.. افتتاح الدوري الماسي في الدوحة

يجري لقاء الدوحة لألعاب القوى، الجولة الافتتاحية من الدوري الماسي، في موعده المحدد في العاصمة القطرية في الثامن من مايو المقبل، وذلك رغم الأوضاع الجارية في الشرق الأوسط، حسبما أفاد المنظمون، الجمعة.

وأصدر المنظمون بيانًا جاء فيه: «يواصل الدوري الماسي متابعة الوضع في الدوحة، ويعمل بتنسيق وثيق مع منظمي البطولة، والاتحاد القطري لألعاب القوى، والجهات المختصة في قطر، والاتحاد الدولي لألعاب القوى».

وأضاف: «سيتم اتخاذ القرار النهائي قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد».

الدوري الماسي هو سلسلة لقاءات النخبة ليوم واحد في ألعاب القوى، وتفتتح الدوحة موسمًا يضم 14 لقاءً آخر في 13 دولة مختلفة عبر أربع قارات.

وتبلغ منافسات الدوري الماسي ذروتها مع نهائي السلسلة الذي يستمر يومين والمقرر في بروكسل في 4 و5 سبتمبر المقبل.

وتم تأجيل أو إلغاء العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، بما في ذلك جائزتا البحرين وجدة الكبيرين ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، علمًا أنه كان من المقرر تنظيم السباقين في منتصف أبريل.