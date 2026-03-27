حسن: الرباعية عيدية الجماهير المصرية

عدّ المصري إبراهيم حسن، مدير منتخب بلاده الأول لكرة القدم، إشراك عددٍ من اللاعبين الجدد أمام المنتخب السعودي، في مباراتهما التجريبية مساء الجمعة، مكسبًا كبيرًا لـ «الفراعنة»، فيما وصف الفوز على «الأخضر» بأنه «عيدية للجمهور المصري المقيم في السعودية».

وقال لـ «الرياضية» حسن، في تصريحٍ بعد اللقاء الذي كسِبه المنتخب المصري 4ـ0: «الميزة هي دخول لاعبين جدد إلى المنتخب، وازدياد ثقة لاعبين دوليين آخرين، هذا هو أجمل شيء».

وأوضح: «نريد أن نمتلك أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة، لاختيار أنسب قائمة تمثّلنا في البطولة».

وأشار حسن إلى استفادة المنتخبين المصري والسعودي من المباراة التجريبية.

وقال: «كانت بمثابة تدريب جيد للفريقين، كل منتخب لديه إيجابيات وسلبيات، ونتطلع إلى تدارك السلبيات قبل المونديال، لنعرف أين نقف بالضبط».

ورأى حسن أن الفوز في اللقاء، الذي احتضنه ملعب «الإنماء» في جدة، يُعدُّ «عيدية للجمهور المصري المقيم في السعودية أمام منتخب كبير مثل الأخضر».