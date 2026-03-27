السبت.. تجريبية مغلقة بين الأخضر «B» والسودان

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم «B» مباراة تجريبية أمام السودان، السبت عند الـ 5:00 مساءً، على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن برنامج الإعداد المتزامن مع المنتخب الأول في إطار المرحلة الثالثة من تحضيراته لكأس العالم 2026.

وستكون المواجهة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، حسبما كشف عنه اتحاد كرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو «الأخضر B» حصتهم التدريبية مساء الجمعة، بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة في الحالتين الدفاعية والهجومية.

وتضم قائمة المنتخب السعودي «B»: عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبد العزيز العليوة، ثامر الخيبري، فهد الزبيدي، وعبد العزيز السويلم.