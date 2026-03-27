حسام: «روشن» اختيار يناسب صلاح

رأى المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أن دوري روشن السعودي سيكون اختيارًا جيدًا لمواطنه النجم محمد صلاح، الذي قرر مغادرة صفوف ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري ولم يكشف بعد عن وجهته المقبلة.

وأكد حسن، في تصريحاتٍ لـ «الرياضية» بعد المباراة التجريبية بين المنتخبين المصري والسعودي الجمعة، متابعته دوري روشن.

وقال: «المنافسة فيه عظيمة، وأشتاق لمشاهدة مبارياته، لو حضر صلاح إلى هنا سيكون اختيارًا مهمًا جدًا وجيّدًا»، متوقعًا حصول مواطنه على دعمٍ من الجمهورين السعودي والمصري إذا قرّر الانتقال إلى أحد أندية «روشن».

وأكمل ردًّا على سؤالٍ من «الرياضية» عن رأيه حول مستقبل صلاح: «الدوري السعودي قوي للغاية، وسيضيف إلى صلاح، وصلاح سيضيف إلى الدوري على غرار النجوم الموجودة مثل رونالدو».

وعن المباراة التجريبية، التي كسِبها منتخبُه 4ـ0 على ملعب «الإنماء» في جدة، علّق حسن: «لعِبنا مع أحد أفضل المنتخبات العربية والآسيوية، لم تكن سهلة مهما كانت النتيجة، أشكر اللاعبين على تنفيذهم الخطة، وكنّا موفّقين».

وأشار إلى تركيزه على خطة منتخبه جنبًا إلى جنب مع دراسة ثغرات المنافس، وشدد: «بعد دراسة المنافس، لابد أن تنفذ أسلوبك، والتنفيذ مرهون بحالة اللاعبين وإصرارهم وبالتوفيق».