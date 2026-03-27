بوكيتينو: روبنسون وريتشاردز خارج حساباتي

يغيب المدافع مايلز روبنسون عن مباراتي المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم التجريبيتين ضد كل من بلجيكا والبرتغال، بسبب إصابة في الفخذ، بينما من المرجح أيضًا أن يكون كريس ريتشاردز خارج الحسابات للمباراتين بسبب مشكلة في الركبة.

وتشكل هاتين الإصابتين معضلة للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أزمة بسبب نقص الخيارات الدفاعية المتاحة، في آخر مباراتين قبل أن يعلن قائمة كأس العالم.

ويتوفر لبوكيتينو حاليًا ثلاثة لاعبين فقط في مركز قلب الدفاع قبل مباراة السبت ضد بلجيكا وهم تيم ريام ومارك ماكينزي وأوستن ترستي.

ويظهر المدافع جوي سكالي الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، وتانر تيسمان لاعب قلب الدفاع كخيارات أخرى، حسبما أكد بوكيتينو الجمعة، علمًا أن المدرب يعتمد على طريقة ثلاثة مدافعين منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح بوكيتينو أن روبنسون تعرض لإصابة في الفخذ خلال تدريبات المنتخب الثلاثاء. أما ريتشاردز فقد لعب حتى الدقيقة 75 فقط مع فريقه كريستال بالاس الإنجليزي بدوري المؤتمر الأوروبي في لارنكا 19 مارس الجاري.

وقال بوكيتينو: «النادي منح اللاعب الإذن بالقدوم إلى أمريكا، وقد أبلغ بوجود بعض المشاكل في ركبته، وبعد تقييم حالته، كان يؤدي جزءًا من التدريبات الثلاثاء، لكن قد لا يكمل تعافيه يوم الأربعاء، ونأمل في أن يشعر الآن بتحسن في ركبته، ونتمنى ألا تكون إصابة مؤثرة، لكنه خارج مباراة الغد ولا أعتقد أنه قد يلحق أيضًا بمباراة الثلاثاء».