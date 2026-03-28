سكالوني: قرار المونديال بيد ميسي

أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أنَّ مشاركة القائد ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2026 ستكون بيد اللاعب نفسه.

ولعب ميسي آخر مباراة للمنتخب على ملعبه في سبتمبر الماضي، لكن لم يحسم موقفه من المشاركة في البطولة التي تجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبات الغموض يخيم على موقف ميسي «38 عامًا» من المشاركة للمرة السادسة على مستوى المونديال، قبل مباراتين تجريبيتين ضد موريتانيا وزامبيا، فيما اعترف سكالوني أنَّ الأمر يعود إلى ميسي.

وقال المدرب، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي الجمعة: «هذا السؤال ربما يخصه أكثر، لكن على حد علمي أنتم تعلمون رأيي بالفعل، سأفعل أي شيء لكي أضمن مشاركته».

وذكر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أعتقد أنَّه يجب عليه المشاركة، من أجل كرة القدم، لكنني لست أنا من يقرر، فالأمر يعود له، وكيف يشعر في ذهنه، وكذلك حالته البدنية».

وأضاف: «الأمر صعب، لأنه ليس فقط الأرجنتينيون هم من يريدون رؤيته ولكن الجميع.. ثم لدي معضلة كمدرب إذا ما قرَّر المشاركة، وهل سيكون اللعب لمباراة كاملة أو لا».

وتابع: «أريده أن يكون حاضرًا، لكنه هو من يقرر، فلن أقف هنا وأقول لنختاره في القائمة أو لا».