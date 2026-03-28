الاتحاد الآسيوي لـ «الرياضية»: توزيع البطولات حرم النصر من الاستضافة

أوضح لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن إسناد استضافة مرحلة دورَي الثمانية والأربعة من دوري أبطال آسيا 2 إلى نادي الوصل، يعود إلى رغبته في تنويع وشمولية الاستضافات بين اتحادات القارة.

وشدَّد المصدر ذاته على أن قرار استضافة دبي هذه المباريات خضع لدراسة وافية مع إعطاء الأولوية القصوى لأمن وسلامة جميع الأطراف المعنية، وهو ما امتازت به الملفات المقدَّمة كلّها عبر توفير ضمانات رسمية.

وفي حديثه لـ «الرياضية» ذكر المصدر، أن الاتحاد الآسيوي لم يأخذ في اعتباره أسبقية تقديم طلب الاستضافة، إذ إن كل الطلبات قُدِّمت وفق التوقيت الزمني المتاح، مبينًا أن الاتحاد راجع كل الملفات التي وصلت إليه عند فتح باب الترشُّح، والتزم بأهمية توزيع البطولات على مختلف الدول. وقال: «تلقَّى الاتحاد الآسيوي طلبات عدة، استوفت الشروط والمعايير التي وضعها خلال فترة التقديم، وراجعها وفق المعايير المعتمدة قبل أن يختار الملف الإماراتي، لتستضيف دبي مباريات هذين الدورين».

وحول ملف اتحاد القدم السعودي، أجاب المصدر: «السعودية تملك سجلًّا مبهرًا ومميَّزًا في تنظيم الأحداث القارية»، مثنيًا على استعداداتها لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، واحتضناها مباريات دور الـ 16، مؤكدًا حرص الاتحاد الآسيوي على توزيع الاستضافات بين دول القارة.

وختم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن نجاح البطولات بكل الدول يُمثِّل أولويةً للاتحاد الآسيوي، وأن الدول القادرة على تنظيم المنافسات تُعدُّ شريكًا رئيسًا في استضافة بطولاته.

وحسبما توصَّلت إليه «الرياضية»، فإن قرار الاتحاد الآسيوي بشأن استضافة البطولة يبقى مرتبطًا باستمرار الأوضاع الأمنية المناسبة، إذ يُراقب الاتحاد تطورات المشهد مع وضع خطة بديلة لتعديل أي قرار في حال عدم توفر المناخ الأمني الملائم.

يذكر أن «الرياضية» نشرت 17 مارس الجاري، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن إدارة النصر قرَّرت التقدُّم بطلب رسمي عبر الاتحاد السعودي إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مباريات الدورَين ربع النهائي ونصف النهائي عن منطقة الغرب في الرياض.

واستند النادي في ملفه إلى عدد من العوامل، يتقدَّمها ما تتمتَّع به الرياض من استقرار، وجاهزية ملاعبها، وتوفر البنية التنظيمية، إضافةً إلى سهولة الوصول والتنقُّل بالنسبة إلى الفرق والوفود المشاركة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن أن دبي ستستضيف مباريات الدورَين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2، التي تُلعَب بنظام المباراة الواحدة، 19 و22 أبريل المقبل.