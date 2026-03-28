جدة تعزز ثقافة تميز أخضر الجولف

دشّن المنتخب السعودي للجولف معسكره التحضيري في مدينة جدة الساحلية، الجمعة، بمشاركة مجموعة من لاعبي فئات «الناشئين، والسيدات».

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم على ملعب «رويال جرينز» تحت إشراف نخبة من مدربي أخضر الجولف في كافة الفئات العمرية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للجولف على منصة «إكس» يستمر المعسكر لمدة أسبوع، يؤدي فيه اللاعبون تدريبات مكثفة لتعزيز «ثقافة التميز» وتطوير المهارات الفنية والبدنية والذهنية تحت إشراف نخبة من المدربين.