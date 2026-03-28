الاتحاد بطل الطاولة

تُوِّج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عقب فوزه على العلا في النهائي الذي جرى على ملعب الصالات الخضراء في الرياض، الجمعة.

وكان الاتحاد بلغ الدور نصف النهائي للبطولة بعد تخطيه الخليج.

وشارك في النسخة الجارية، التي جاءت تحت شعار «كأسنا حيث يصنع المجد»، عشرة فرقٍ، قُسِّمت إلى مجموعتين.

وضمَّت المجموعة الأولى الفتح، الابتسام، الخليج، السلام والقادسية، فيما تكوَّنت الثانية من الاتحاد، العلا، الصواري، الوحدة والشباب.

وسلَّم الأمير محمد بن عبد الرحمن، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، لاعبي الاتحاد كأس البطولة، وقلَّدهم الميداليات الذهبية بعد فوزهم بالمركز الأول