قبل مواجهة الأخضر.. صربيا تسقط بالثلاثة

خسر المنتخب الصربي الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نظيره السعودي، بثلاثة أهداف نظيفة أمام إسبانيا، مساء الجمعة، على ملعب سيراميكا في فياريال، ضمن المباريات التجريبية لنافذة مارس الدولية.

وسجّل المهاجم ميكيل أويارزابال أوَّل هدفين في الدقيقتين 16 و43، بينما أحرز الثالث الجناح البديل فيكتور مونيوز في الدقيقة 72.

ولعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، أساسيًا وأكمل المباراة حتى نهايتها، وبالمثل شقيقه فانيا، حارس المرمى، الذي شارك على حساب بريدراج رايكوفيتش، نجم الاتحاد.

وظهر الشقيقان ضمن قائمة منتخب بلادهما للمرة الأولى منذ نهائيات كأس أوروبا 2024.

وتبقى لصربيا مباراة تجريبية أخرى في مارس تستضيف فيها المنتخب السعودي، الثلاثاء المقبل.