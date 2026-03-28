بـ11 هدفا في شباك شعلة الشرقية.. الهلال يحسم لقب «ممتاز الناشئات»

حسم فريق الهلال للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم لقب الدوري الممتاز قبل ثلاث جولات من النهاية بعد فوزه الكاسح على نظيره شعلة الشرقية 11-0، الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11.

وتناوب على تسجيل أهداف الأزرق أربع لاعبات على مدار شوطي المباراة التي جرت على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، وهن: لولو الجعويني «سوبر هاتريك»، ولمار أبو سمرة «هاتريك»، ودانة الضحيان «هاتريك»، وسوار العمري هدف وحيد.

وعزز الفريق الهلالي صدارته بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، أما شعلة الشرقية، فإنه تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية احتضنها ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، فرض فريق النصر التعادل على مضيفه القادسية 1-1.

وحسم الفريق القدساوي الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزته ريماس العرادي، وتمكن النصر من التعديل بواسطة سعدية حسن قبل 5 دقائق من نهاية المواجهة.

ولم يؤثر التعادل على ترتيب الفريقين في سلم الدوري، إذ بقي ثانيًا بـ20 نقطة، والنصر رابعًا بـ14 نقطة.

وعلى ملعب أكاديمية نادي العلا في المدينة المنورة، اكتفى فريقا العلا والاتحاد بالتعادل 1-1.

وتقدم العلا بهدف السبق عن طريق أسماء عزيز في الدقيقة 13، وأدركت ديالا سروجي التعادل للاتحاد عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة، رفع بها الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، والعلا إلى 3 نقاط في قاع الترتيب.