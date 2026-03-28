بعد دخول نونيز.. أوروجواي تفرض التعادل على إنجلترا

شارك الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، لدقائق معدودة في مباراة تجريبية انتهت بالتعادل 1ـ1 بين منتخب بلاده ومضيّفه الإنجليزي، مساء الجمعة، على ملعب ويمبلي.

وبدأت المباراة ونونيز على مقاعد البدلاء، قبل دخوله في الدقيقة 87 عوضًا لزميله جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب الوسط، وقتما كانت أوروجواي متأخرة بهدف.

وبعد نزوله بسبع دقائق استطاع المنتخب الأمريكي الجنوبي إدراك التعادل.

وسجّل هدف إنجلترا المدافع بن وايت في الدقيقة 81، بينما أحرز هدف أوروجواي فيديريكو فالفيردي، لاعب الوسط، في رابع دقائق الوقت البديل، من ركلة جزاء.

واستُدعي نونيز إلى قائمة أوروجواي، على الرغم من غيابه عن المشاركة برفقة الهلال منذ أكثر من شهر كامل.

وأمام إنجلترا، لعب المهاجم مباراته الأولى منذ مشاركته مع الهلال في مواجهة الوحدة الإماراتي 16 فبراير الماضي ضمن آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقلصت مشاركات نونيز مع «الأزرق» منذ استبعاده من القائمة المحلية في منتصف الموسم، لتسجيل أجانب آخرين مكانه.

وتبقت لأوروجواي مباراة تجريبية أخرى في مارس تواجه فيها المنتخب الجزائري، الثلاثاء المقبل، وخلال اليوم ذاته تلتقي إنجلترا مع اليابان.