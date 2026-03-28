ألمانيا والبرازيل أحرزا 16.. 14 خسارة كبيرة تهز «الأخضر»

تعرّض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى 14 خسارةً بفارق أربعة أهداف أو أكثر منذ ظهوره للمرة الأولى على صعيد كأس العالم، أحدثُها أمام نظيره المصري، في مباراة تجريبية مساء الجمعة.

وازدادت شهرة «الأخضر» عندما خاض منافسات مونديال «أمريكا 1994» وتأهَّل إلى دور الـ 16، مُسجِّلًا حضورًا لافتًا في ظهوره الأول بين منتخبات أكبر محفل كروي عالمي.

منذ تلك المشاركة، خسِر المنتخب 14 مباراةً بفارق أربعة أهدافٍ أو أكثر، تسعٌ منها رسمية وخمسٌ تجريبية.

وأكبر هذه النتائج كانت أمام ألمانيا، 0-8، ضمن كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية. يليها الخسارة 2-8 من البرازيل، ضمن نصف نهائي كأس القارات 1999 في المكسيك، و0-6 من النرويج في مباراة تجريبية استضافها المنتخب الفائز عام 1998.

وخسِر المنتخب 0-5 و1-5 من المكسيك، في إطار نسختي 1997 و1999 من كأس القارات، الأولى في السعودية والثانية في المكسيك. وخسِر 0-5 أيضًا أمام روسيا في مباراة افتتاح كأس العالم 2018، وأمام إسبانيا في لقاء تجريبي، عام 2012، على الأراضي الإسبانية، واليابان خلال كأس آسيا «قطر 2011».

ولحساب منافسات كرة القدم من دورة ألعاب غرب آسيا، 2005 في قطر، خسِر «الأخضر» 1ـ5 من نظيره العراقي.

وتغلّب المنتخب الفرنسي 4ـ0 على نظيره السعودي في مشواره الذي تكلّل بحصد لقب كأس العالم 1998 على أرضه.

وبالنتيجة ذاتها، خسِر المنتخب 0ـ4 من أوكرانيا خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا، وفي مباراتين تجريبيتين أمام مولدوفا، عام 2014 في إسبانيا، وأمام منتخب بلجيكا على أرضه في 2018.

وضِمن ثالث مراحل برنامج إعداده لخوض منافسات المونديال المقبل، خسِر المنتخب 0ـ4 من نظيره المصري، الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة.