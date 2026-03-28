بعد 18 عاما.. ألمانيا تنتصر على سويسرا

تغلب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم على نظيره السويسري 4-3 وذلك للمرة الأولى منذ 2008، في مباراة تجريبية الجمعة، ضمن تحضيرات الطرفين لمونديال 2026.

ولم تفز ألمانيا في سويسرا منذ اللقاء التجريبي في مارس 2008 حين عادت بنتيجة كبيرة 4-0، لكنها بدأت مباراة الجمعة بأسوأ طريقة، إذ تخلفت منذ الدقيقة 17 بهدف لدان ندوي بعد هجمة مرتدة وتمريرة من جرانيت تشاكا.

لكن رد رجال المدرب يوليان ناجلسمان كان سريعًا إذ أدركوا التعادل في الدقيقة 26 عبر رأسية قلب الدفاع جوناثان تاه بعدما وصلته الكرة من لاعب الوسط فلوريان فيرتز إثر ركلة ركنية.

وعادت سويسرا لتستعيد التقدم «41» برأسية بريل إمبولو إثر عرضية من سيلفان فيدمر، لكن سيرج جنابري عادل مجددًا قبيل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من فيرتز أيضًا «45+2».

وكوفئ فيرتز على جهوده في الشوط الثاني بتسجيله هدف التقدم لألمانيا «61» بتسديدة بعيدة ومن زاوية صعبة بعدما وصلته الكرة من جنابري إثر ركلة ركنية.

وبعدما عادت سويسرا إلى اللقاء وأدركت التعادل عبر البديل جويل ألمادا مونتيرو بتسديدة بعيدة «79»، ضرب فيرتز مجددًا ومنح ألمانيا التقدم مرة أخرى والفوز «85» بعد تمريرة من باسكال جروس.

وتلعب ألمانيا الثلاثاء ضد غانا في شتوتجارت، ثم في 31 مايو ضد فنلندا في ماينو، قبل السفر إلى الولايات المتحدة حيث تخوض مباراة تجريبية أخيرة ضد أمريكا في السادس من يونيو في شيكاغو.

أما سويسرا التي تلعب الثلاثاء ضد النرويج وفي 31 مايو أمام الأردن، فتخوض في النهائيات العالمية ضمن المجموعة الثانية بجانب قطر وكندا والمتأهل من الملحق الأوروبي بين إيطاليا والبوسنة.