شباك بونو تهتز.. المغرب ينقذ المدرب الجديد من الخسارة

المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، يتحدث مع مواطنه محمد وهبي، مدرب منتخب بلادهما خلال مباراته التجريبية مع الإكوادور، الجمعة، في إسبانيا (أسوشيتد برس)
الرياض ـ الرياضية 2026.03.28 | 01:40 am

تلقى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، هدفًا، وبعده استطاع «أسود الأطلس» انتزاع تعادل متأخر بنتيجة 1ـ1، في مباراة تجريبية أمام الإكوادور، مساء الجمعة، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو في إسبانيا.
وأسكن جون يبواه، جناح الإكوادور، الكرة مرمى بونو بتسديدة في الدقيقة 48، مسجلًا هدف التقدّم للمنتخب الأمريكي الجنوبي.
وفي الدقيقة 62 سنحت فرصة التعادل للمنتخب العربي، لكن نايل العيناوي، لاعب الوسط، أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس الإكوادوري.
واستطاع العيناوي ذاته تدارك الجزائية المهدرة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 88.
وأنقذ العيناوي المدرب المغربي الجديد محمد وهبي من الخسارة في ظهوره الأول مع المنتخب الذي تولى قيادته أخيرًا، خلفًا لمواطنه وليد الركراكي.
وتبقت للمغرب مباراة تجريبية أخرى في مارس يواجه فيها المنتخب الباراجوياني، الثلاثاء المقبل، وخلال اليوم ذاته تلتقي الإكوادور مع هولندا.


