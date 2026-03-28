بقيادة محرز وعوار.. الجزائر تدك جواتيمالا بسباعية

دك المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم نظيره الجواتيمالي بسباعية نظيفة في مباراة تجريبية استضافتها مدينة جنوة الإيطالية الجمعة ضمن استعدادات «محاربي الصحراء» لخوض نهائيات كأس العالم في يونيو المقبل.

وسار اللقاء الذي جرى على ملعب «لويجي فيراريس» في اتجاه واحد لمصلحة تشكيلة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في ظل تواضع مستوى المنافس.

وجاءت البداية سريعة وقوية من جانب الجزائر، إذ افتتح أمين جويري باب التسجيل «19» بعد خطأ فادح من حارس جواتيمالا استغله رامز زروقي الذي مرر نحو مهاجم مارسيليا الذي أسكن الكرة الشباك.

وحصل جويري على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد عرقلته في منطقة الجزاء تولى تنفيذها القائد رياض محرز نجم الأهلي السعودي الذي سجل الهدف الثاني.

وترك الوجه الجديد أشرف عبادة بصمته في اللقاء بهدف رائع من تسديدة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر 3-0.

وبعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني، أضاف حسام عوار الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من زميله ريان ايت نوري، ليسجل لاعب الاتحاد السعودي هدفه السادس في مشواره مع المنتخب.

وقدم محرز تمريرة جميلة نحو عوار الذي أرسل الكرة بدوره لجويري، الذي أضاف بسهولة الهدف الخامس بعد مرور ساعة من اللعب وسط استسلام تام من لاعبي جواتيمالا.

وأجرى المدرب بيتكوفيتش العديد من التغييرات فيما بعد، لينجح الوجه الجديد فارس غجيمي في إضافة الهدف السادس بعد استلام الكرة من زميله نذير بن بوعلي، ليسدد بقوة من على مشارف منطقة الجزاء في الشباك «67».

وسجل البديل والوجه الجديد بن بوعلي الهدف السابع «82»، بعد أن استغل كرة مرتدة من دفاع جواتيمالا، ليضيف الهدف الأخير في اللقاء بطريقة سهلة في ظل استسلام تام للاعبي المنافس بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين المنتخبين.

وستلعب الجزائر ضمن المجموعة العاشرة بكأس العالم والتي تضم الأرجنتين حاملة اللقب والأردن والنمسا.