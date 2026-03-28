بعد مباراة «الإنماء».. منتخب مصر يتقدم مركزين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن صعود منتخبه الأول مركزين في التصنيف العالمي للمنتخبات إثر فوزه 4ـ0 على نظيره السعودي، في مباراة تجريبية مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة.

وأفاد الاتحاد، في بيانٍ له، باعتماد الاتحاد الدولي «فيفا» مباراة المنتخبين السعودي والمصري رسميًا بوصفها دُولية «بعد انطباق جميع الشروط عليها، بما فيها عدد التبديلات، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الفني».

وجاء في البيان: «حصل منتخب مصر علي 3.8 نقطة في التصنيف الدولي، ليصعد من المركز رقم 31 إلى 29».

وأشار الاتحاد المصري إلى اعتماد مجلس كرة القدم «إيفاب» التغييرات الجديدة على المباريات التجريبية الدولية خلال اجتماعه الذي عُقِد أواخر فبراير الماضي في ويلز، ومن بينها إمكانية إجراء 11 تبديلاً بناءً على اتفاق مسبق بين المنتخبين.

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا» من بين حضور الاجتماع، الذي حضره أيضًا هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري.

ومجلس «إيفاب» مسؤول تاريخيًا عن مراجعة وتحديث قوانين كرة القدم بما يواكب تطوراتها.

وخلال مواجهة المنتخبين السعودي والمصري التجريبية، أجرى الفرنسي هيرفي رينارد تسعة تبديلات، أحدها في الشوط الأول، فيما أجرى المدرب المصري حسام حسن 11 تبديلًا، كلّها في الشوط الثاني.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرّرة الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.