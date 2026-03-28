كلوب: صلاح استثنائي.. ألقاب وأموال

أكد الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الجناح المصري محمد صلاح قادر على اللعب حتى يبلغ الأربعين من عمره، وأن رحيله عن «الريدز» سيفتح آفاقًا جديدة أمامه بعد حصد كل شيء ونيله ثروة من المال.

وأعلن صلاح «33 عامًا»، والذي يعد من أساطير ليفربول، الأسبوع الجاري أنه سيغادر الفريق في نهاية الموسم بعد تسعة مواسم أمضاها في «أنفيلد» ساعد فيها الفريق على الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة «2»، ودرع المجتمع.

وقال المدرب الألماني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» قبل مباراة خيرية للأساطير في ليفربول السبت :«صلاح وضع معايير جديدة تمامًا للاعب كرة القدم المحترف.. قدر الجهد الذي يمكنك بذله، ومدى اهتمامك بالتعافي وكل شيء».

وأضاف: «الآن يرحل عن النادي، لكنني لن أتفاجأ إذا لعب ستة أو سبعة أعوام أخرى.. أنا حزين، لكنه دون أدنى شك أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، وأنا فخور حقًا بكوني جزءًا من تلك المسيرة».

وقال كلوب، الذي غادر ليفربول في 2024، إن العلاقة بين صلاح والنادي كانت مثالية: «كانت تراودنا أنا وصلاح أحلام كبيرة، لكننا لم نجرؤ على أن نحلم بتحقيق مثل تلك الإنجازات الكبرى.. أعتقد حقًا أن العلاقة برمتها كانت صفقة عادلة. لاعب استثنائي، أرقام استثنائية، وقد حصل على قدر من الأموال بالطبع».

وأضاف: «الآن يمكنه الذهاب أينما أراد، وسيتعين على النادي البحث عن لاعبين آخرين، وسيجدهم، وهذا أمر طبيعي تمامًا».