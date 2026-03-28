الأخضر يستأنف بعد مناورة قطر

يستأنف المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تدريباته، السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في الأحساء بإطار برنامج التحضير للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب 2027.

وكان الأخضر كسب منتخب قطر بنتيجة 3ـ1، في المناورة التي جمعتهما، الجمعة، عن طريق لؤي العبيدي في الدقيقة 34، ومحمد القحطاني في الدقيقة 57، وفهاد الشمري في الدقيقة 90.

ودخل المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس المناورة بقائمة مكونة من عبد الله المحيسن في حراسة المرمى، وسام الميلبي، وعواجي علواني، ونواف الدوسري، وعبد الإله القويزان، ومحمد فلاته، وإلياس شيخ، ومحمد القحطاني، وعبد الرزاق عواجي، وصهيب هوساوي، ولؤي العبيدي.

ودشّن الأخضر تدريباته، الإثنين، ضمن معسكره الإعدادي في الأحساء، بقائمة ضمت 28 لاعبًا، هم: فهد الحربي، وعبد الله المحيسن، وعبد الرحمن العتيبي، ووسام الميلبي، وأدهم نصر، وعبد الرحمن حسن سفياني، وعواجي علواني، ومؤيد يوسف، وتميم الشقيران، وعبد الإله القويزان، وفواز المشهور، وسعيد الدوسري، وإلياس شيخ، وطلال حارثي، ومحمد فلاته، وخالد اللحيان، وأحمد بن حميد، وعلي اليوسف، ومحمد القحطاني، وباسل العبادي، ومهند القضيبي، وفهاد الشمري، وصهيب الهوساوي، ونواف الدوسري، وعبد الرحمن محمد سفياني، وعبد الرزاق عواجي، وفارس بن سالم، ولؤي العبيدي.