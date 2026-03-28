«همس الغابة» تحتفي بيوم المسرح العالمي

قدّمت جمعية ضو للمسرح والفنون الأدائية، بالشراكة مع بيت الثقافة في جازان، مسرحيةً للأطفال بعنوان «همس الغابة»، تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح.

وشهدت العروض حضورًا من الأطفال وأسرهم، وجاءت المسرحية في قالبٍ تفاعلي يدمج بين الترفيه والتوعية، مستهدفةً تنمية الخيال وتعزيز القيم لدى النشء، من خلال تجربةٍ مسرحية تدور أحداثها داخل عالمٍ مستوحى من الغابة، يعكس مفاهيم التعاون والانتماء وحبّ الطبيعة.

وتنوّعت فقرات العرض بين الأداء التمثيلي والحوار المباشر مع الأطفال، إلى جانب توظيف المؤثرات البصرية والصوتية، بمشاركة مجموعةٍ من الممثلين الشباب في عملٍ يواكب توجهات المسرح المعاصر الموجّه للأطفال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج بيت الثقافة بجازان لتنشيط الحراك المسرحي، وتعزيز حضور الفنون الأدائية، خاصةً الموجّهة للطفل.