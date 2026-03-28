15 دقيقة تحول بن وايت من بطل إلى «شرير»

مع عودته إلى منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2022، بدا أن بن وايت سيكون نجم الأمسية بعد دخوله بديلًا وتسجيله هدف التقدم، لكنه تحول من بطل إلى «شرير» بعدما منح فيديريكو فالفيردي فرصة التعادل القاتل للأوروجواي 1ـ1، الجمعة، على «ويمبلي» في لقاء تجريبي ضمن الاستعداد لمونديال 2026.

وكان لقاء الجمعة الأول بين المنتخبين منذ الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2014، حين سجل لويس سواريس هدفي الفوز 2ـ1 للأوروجواي، التي تأهلت إلى الدور الثاني بصحبة كوستاريكا، فيما ودع العملاقان الإنجليزي والإيطالي من الباب الصغير.

وخاض الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، المباراة بتشكيلة رديفة إلى حد كبير من أجل منح نجومه فرصة التقاط أنفاسهم.

وقرر الألماني استدعاء تشكيلة موسعة لمباراتي الجمعة والثلاثاء ضد اليابان، مع اعتماد تشكيلة مختلفة لكل من الاختبارين.

وانضم نحو عشرين لاعبًا وأربعة حراس إلى مركز سانت جورج بارك، استعدادًا لمواجهة أوروجواي المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

وسيشهد المعسكر حركة دخول وخروج واسعة، حيث يغادر عشرة لاعبين ليحلّ مكانهم 11 آخرون، أبرزهم ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، وأنطوني جوردون، والقائد هاري كاين.

قال توخل إن اللاعبين الأساسيين خاضوا «3500 و4000 دقيقة هذا الموسم»، وبالتالي يستحقون «فترة راحة ذهنيًا وبدنيًا»، مؤكدًا أنهم «نالوا رصيدًا» لديه خلال المعسكرات السابقة.

أما بالنسبة للآخرين، فتُمثل فترة مارس بالنسبة إليهم «الفرصة الأخيرة لترك انطباع جيد» قبل إعلان قائمة كأس العالم.

وعلى الرغم من أفضليتها الواضحة في الشوط الأول، الذي شهدت بدايته تبديلًا اضطراريًا للأوروجواي في الدقيقة 16 نتيجة إصابة خواكين بيكيريس، تاركًا مكانه لخوسيه ماريا خيمينس، بدت إنجلترا عاجزة عن الوصول إلى المرمى.

واضطر الإنجليز بدورهم إلى إجراء تبديل اضطراري بعد إصابة نوني مادويكي، الذي ترك مكانه لجارود براون «38».

وعلى الرغم من المحاولات، فشلت إنجلترا في الوصول إلى الشباك قبل أن يبدأ توخل تبديلاته، التي كانت واحد منها اضطرارية للمرة الثانية في اللقاء بعد إصابة فيل فولدن، الذي ترك مكانه لكول بالمر «56».

لكن وايت، الذي دخل في الدقيقة 69، مسجلًا عودته إلى المنتخب للمرة الأولى منذ مونديال قطر 2022 حين غادر المعسكر لأسباب شخصية، ثم طلب لاحقًا عدم استدعائه طوال الفترة المتبقية من عهد المدرب السابق جاريث ساوثجيت، خطف التقدم للإنجليز في الدقيقة 81 بتسديدة من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية.

واعتقد مدافع أرسنال أن هدفه الدولي الأول في خامس مباراة مع «الأسود الثلاثة» سيكون كافيًا لتحقيق الفوز، لكنه بعد نحو 15 دقيقة أهدى الأوروجواي التعادل حين تسبب بركلة جزاء في الوقت القاتل على فيديريكو فينياس، فانبرى لها فالفيردي، نجم ريال مدريد الإسباني، بنجاح، وأدرك التعادل «4+90».

وتلعب إنجلترا في مونديال الصيف المقبل ضمن المجموعة الـ 12 بجانب كرواتيا وغانا وبنما، فيما وقعت الأوروجواي ضمن المجموعة الثامنة مع إسبانيا، بطلة أوروبا، والمنتخب السعودي، والرأس الأخضر.