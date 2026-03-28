قرار يؤجل عودة الدوسري إلى الهلال

تأجلت عودة ناصر الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى التدريبات مع استئنافها الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن الدوسري لا يزال يشعر بألم في موضع إصابته في أصبع القدم، ما دعا الجهاز الطبي الهلالي، بقيادة الإسباني خوان خيمينيز، إلى قرار تأجيل عودته إلى حين تعافيه بشكل تام.

وعاد الفريق العاصمي إلى التدريبات، الخميس، بعد إجازة استمرت سبعة أيام، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي، التي تشهد مشاركة عدد من لاعبيه مع منتخباتهم.

وأصيب الدوسري «27 عامًا» في التدريب التالي لمواجهة فريقه، التي تعادل فيها أمام الاتحاد 1ـ1 في الجولة 23 من دوري روشن السعودي، 21 فبراير الماضي، ما غيّبه عن مباريات الشباب، والنجمة، والتعاون، والفتح، والأهلي، تواليًا.

وكان الهلال أعلن على منصة «إكس»، 26 فبراير الماضي، أن إصابة الدوسري تحتاج علاجًا وتأهيلًا يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ولعب الدوسري 29 مبارة مع الهلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، وصنع هدفين، دون أن يسجل.

ويستأنف الأزرق مبارياته في الرابع من أبريل المقبل، حين يستضيف التعاون على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر، قبل ثماني جولات من النهاية.