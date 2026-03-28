117 دقيقة تنقل سينر إلى النهائي

واصل الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، المصنف الثاني عالميًا، سلسلة انتصاراته على الألماني ألكسندر زفيريف، الرابع، إلى سبع مباريات تواليًا، ليبلغ نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، ويواجه التشيكي ييري ليهيتشكا، الأحد.

وقال الإيطالي المتوّج بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى: «الوقوف هُنا مجددًا في النهائي يعني لي الكثير، سأحاول بذل المزيد من الجهد خلال اليومين المقبلين، ولكن على أي حال، كانت هذه سلسلة انتصارات رائعة، كان هدفي الرئيس تقديم أداء مميز في كرة المضرب، ومحاولة خوض أكبر عدد ممكن من المباريات، ليس بإمكاني تقديم أفضل من ذلك، وأنا سعيد للغاية».

وحقق سينر 15 إرسالًا ناجحًا في فوزه على زفيريف بنتيجة 6ـ3 و7ـ6 «7ـ4» بعد 117 دقيقة، ضمن سلسلة انتصارات بلغت 32 مجموعة في دورات الماسترز الألف نقطة، بعد فوزه في باريس عام 2025، ثم في كاليفورنيا، ما أهّله لبلوغ نهائي ميامي للمرة الرابعة ليتوّج بطلًا عام 2024.

وأثّبت سينر تماسكه في اللحظات الحاسمة، وأنقذ نقطتي كسر الإرسال اللتين واجههما، ونجح في كسر إرسال زفيريف في المجموعة الأولى «3ـ1».

وفي الشوط الفاصل من المجموعة الثانية، منح خطأ من الألماني في ضربة خلفية سينر فرصة التقدم «5ـ4»، استغلها لمصلحته.

ويسعى الإيطالي، صاحب الـ24 عامًا، لأن يصبح اللاعب الأول، منذ السويسري روجيه فيدرر عام 2017، الذي يحقق «الثنائية الشمسية» بالفوز بلقبي «إنديان ويلز» و«ميامي» في العام ذاته.

وتغلب سينر أيضًا على زفيريف قبل أسبوعين في نصف نهائي «إنديان ويلز»، ويسعى الآن للفوز بلقبه الثاني في ميامي خلال ثلاثة أعوام.

ويتفوق سينر على زفيريف 8ـ4 في المواجهات المباشرة، رافعًا سلسلة انتصارات المتتالية عليه إلى سبعة، بينما حقق الألماني آخر فوز له على الإيطالي عام 2023.

ولدى السيدات، تسعى البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميًا، لتحقيق «الثنائية الشمسية»، حين تدافع عن لقبها في ميامي بمواجهة الأمريكية كوكو جوف الرابعة، في نهائي دورات الألف نقطة، مساء السبت.