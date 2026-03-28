الخليج يقترب من الاستحواذ على مركز رياضي

تقترب إدارة الخليج من الاستحواذ على مركز رياضي متكامل بالقرب من النادي، سيتم تحويله إلى مركز الأداء العالي للفريق الأول لكرة القدم، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة أتت عقب إفلاس المركز الرياضي، الذي أبلغ مشتركيه بأنه سيتوقف عن العمل مع نهاية مارس الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن المركر الرياضي الواقع في سيهات مجهز بالكامل، وتبلغ مساحته ألفي متر، وحال لم يتمكن الخليج من الاستحواذ عليه، فإنه يسعى إلى استئجاره.

ويخوض لاعبو الفريق الخلجاوي تمارينهم اليومية بين الصالة الرياضية وملعب النادي.

وتبقى ثماني مواجهات للخليج في الموسم الجاري، ستكون بدايتها بعد فترة التوقف أمام الخلود في 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.