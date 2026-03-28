سرقة 12 ألف طن من «كيتكات»

أعلنت علامة «كيتكات» المملوكة لعملاق الصناعات الغذائية السويسري «نستله»، السبت، عن تعرّض شحنة تُقدَّر بنحو 12 طنًا من ألواح الشوكولاتة للسرقة في أوروبا، محذِّرة من أن ذلك قد يسبّب نقصًا في المتاجر قبل أسبوع من عيد الفصح.

وصرحت «كيتكات» في بيان: «تعرّضت شاحنة تنقل 413793 قطعة من تشكيلتنا الجديدة من الشوكولاتة للسرقة أثناء عبورها في أوروبا».

وأوضحت أن الشحنة اختفت، الأسبوع الماضي، أثناء انتقالها بين مواقع الإنتاج والتوزيع، مبدية خشيتها من أن ذلك قد «يؤدي إلى نقص في ألواح كيتكات على الرفوف».

وانطلقت الشحنة من وسط إيطاليا، وكانت متجهة إلى بولندا، على أن تُوزّع في الدول التي تعبرها.

ولم تُحدّد كيتكات مكان فقدان الشحنة، لكنها أكدت أن «المركبة ومحتوياتها ما زالت مفقودة»، وأن التحقيق متواصل لمعرفة ملابسات ما جرى.

وحذّرت من أن ألواح الشوكولاتة المفقودة «قد تُطرَح في قنوات بيع غير رسمية في الأسواق الأوروبية»، مشيرة إلى أنه يمكن تعقّب المنتجات المسروقة عن طريق مسح الرمز على كل منها.

وأضافت: «في حال وجود تطابق، سيتلقى جهاز المسح تعليمات واضحة حول كيفية إبلاغ كيتكات، التي ستنقل هذه الأدلة بالطرق المناسبة».